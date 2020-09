Liguria, Toti al 52,9%

In base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è al 52,9%. Seguono Ferruccio Sansa (centrosinistra) al 39%, Aristide Massardo (Italia Viva) al 4,9% e Giacomo Chiappori (Grande Liguria) al 2%. La copertura del campione è del 6%.



"Grazie Liguria! Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti quando, con 62 sezioni scrutinate su 1.795, la coalizione di centrodestra si attesta al 62,37% mentre quella de diretto sfidante Ferruccio Sansa, con la coalizione di centrosinistra-M5s, si attesta al 33,95%.