Festa della Lega a Castello di Brianza

Lega in Festa a Castello di Brianza (Lecco). “Un importante appuntamento non solo per stare assieme ma per condividere le richieste del territorio e fare il punto sulla situazione politica sia a livello locale che nazionale”, commenta il consigliere regionale del Carroccio Antonello Formenti, lecchese, ospite della manifestazione.



Che preannuncia gli ospiti che saranno presenti all'evento, che si terrà in via Roma, località Prestabbio, a partire da oggi sino al 25 agosto. “La sera del 23 i militanti, i sostenitori ed i semplici curiosi potranno ascoltare il ministro per la famiglia Alessandra Locatelli, l'europarlamentare Silvia Sardone, la senatrice Antonella Faggi ed il sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba; sabato 24 sono previsti il Ministro delle politiche agricole alimentari Gian Marco Centinaio ed il capogruppo provinciale Lega Stefano Simonetti, domenica 25 il segretario della Lega Lombarda on. Paolo Grimoldi ed il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi, oltreché diversi consiglieri regionali della Lega”.



“Io farò da padrone di casa per tutte e tre le serate”, conclude Formenti, aggiungendo una piccola chicca: “Abbiamo invitato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti; siamo in attesa di conferma per sabato o domenica”.