Espulsa moglie di jihadista. Meditava di far saltare il Vaticano

"Mentre nel palazzo qualcuno pensa solo a conservare le cadreghe, che perderebbe ritornando al voto, c’è ancora un ministro degli Interni che continua a lavorare per gli italiani e per la nostra sicurezza. Grazie al ministro Salvini per aver firmato l’ordine di espulsione della moglie del ‘pugile dell’Isis’, il pugile di Lecco già arrestato in un’operazione anti terrorismo". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega in Lombardia.



Che aggiunge: "Lieti di sapere che questa signora che condivideva la pacifica idea di un attentato nella Città del Vaticano sia stata rispedita in Marocco. Questo significa avere un ministro degli Interni attento e operativo, grazie Matteo Salvini".