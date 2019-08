Trump dice basta allo Ius soli

Cittadinanza regalata addio, negli USA, mica in Italia. Già, perché negli States l'Amministrazione Trump sta valutando seriamente di scrivere la parola fine sullo Ius soli. Lo ha detto ieri il presidente americano Donald Trump, sottolineando che "sono in corso valutazioni sul mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita da parte di non americani e delle persone immigrate illegalmente negli Stati Uniti".