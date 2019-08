Per il bene del paese(!?) rischiamo di ritrovarci con il governo delle tasse e dei barconi.

Il MoVimento5stelle fresco di divorzio con la Lega sembra destinato a convolare a seconde nozze con il partito di Zingaretti, di Renzi, della Boschi, di Lotti, di Prodi, di Bersani, di D’Alema e belli ciao! Ma i pentasetllati, dopo lo schiaffone ricevuto da Matteo Salvini, con il quale non solo hanno perso la faccia con il loro popolo, ma anche dimezzato i consensi elettorali, se la sentiranno di esporsi ai venti dei sinistri, oggi venti di bonaccia, ma che domani rischiano di trasformarsi in veri e propri monsoni capaci di portargli via quel pugno di elettori che ancora gli restano? Ma i grillini, dopo aver lasciato i leghisti dicendo di “No” a meno tasse, meno migranti, meno Europa, sapranno dire di “Sì” ai piddini che invece gli chiedono l’esatto contrario, ovvero aumentare la pressione fiscale sulla classe media, riaprire i rubinetti dell’immigrazione e rimettersi a fare lo zerbino di Bruxelles? Queste sono le domande del ‘day after’. Il vincolo del secondo mandato che ancora regge, seppure alla stregua di una casa di cartapesta in preda alla marea che sale, come pure sale la fottuta paura di perdere lo scranno parlamentare e di tornare a casa senza arte né parte, alias senza più un onorevole stipendio, saranno queste le molle che spingeranno i pentastellati a votare la fiducia al prossimo governo, qualsiasi esso sia pur di non tornare alle urne? Insomma, la sensazione è che per i 5stelle valga il vecchio adagio Francia o Spagna purchè se magna: verdi o rossi, leghisti o piddini pur di mantenere le poltrone!