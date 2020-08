Scuola, il sindacato: ''Non saremo il capro espiatorio''

Le accuse della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sono ''inaccettabili e sbagliate''. ''I ritardi ci sono e non faremo il capro espiatorio''. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista a Repubblica. Il sindacalista commenta così alle accuse lanciate di sabotaggio in atto da parte dei sindacati per impedire la riapertura delle scuole: ''Da aprile, subito dopo la firma del protocollo sulla sicurezza nelle fabbriche, insieme a Cisl e Uil abbiamo chiesto al governo di definire le modalità per riaprire le scuole in presenza e in sicurezza''. ''Siamo da sempre per la riapertura senza se e senza ma''.