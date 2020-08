Coronavirus, "Merkel: no ad alleggerimento regole"

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito che potrebbero non esserci altri alleggerimenti delle misure restrittive imposte per il coronavirus a causa dell'aumento di casi di contagio in Germania. Merkel ha chiesto ai tedeschi di continuare a rispettare le regole di igiene e ai viaggiatori che rientrano da aree a rischio ha ricordato che la quarantena non è un'opzione ma 'un dovere' fino ai risultati negativi del test, che la Germania offre gratuitamente.



Parlando a una conferenza stampa da Duesseldorf, Merkel ha detto che in Germania si vede che 'un aumento nella mobilità e in contagi più ravvicinati stanno portando a un incremento dei casi. Ritengo che non ci possano essere alleggerimenti in questo momento'. In Germania si registrano poco meno di 1.000 casi al giorno, rispetto ai 350 di media di giugno: il totale vede 225.404 casi e 9.236 morti da inizio pandemia.



"E' un trend che non può continuare e deve essere fermato", ha detto Merkel ricordando che "le regole devono essere rispettate in maniera decisa. Se rispetteremo tutte le regole, la buona notizia sarà che la maggior parte della vita pubblica potrà continuare, ognuno deve fare il suo".