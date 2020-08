Scontro Pd-M5S pre-voto: "Su alleanze ignorata la scelta di Rousseau"

"Non fa bene ai 5Stelle chiedere ai loro militanti di esprimersi sulle posizioni dibattute e poi andare in una direzione diversa dal risultato. Non entro nelle loro dinamiche. Osservo però la frantumazione e una certa anarchia dei grillini, che dovrebbero risolvere". E' netto il giudizio di Valentina Cuppi, presidente del Pd e sindaca di Marzabotto, che in un'intervista a Repubblica critica il cambio di atteggiamento dei 5 Stelle sulle alleanze rispetto al risultato del voto espresso attraverso la piattaforma Rousseau a soli pochi giorni dal'esito.