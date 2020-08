Salvini a processo? Il leader Lega: "Conte era d'accordo"

"Sicuramente il presidente del consiglio era perfettamente al corrente di quello che accadeva, era d'accordo e quindi non sarò a processo da solo. Mettiamola così". E' la risposta che Matteo Salvini ha dato ai giornalisti che lo incalzavano sui possibili sviluppi del processo che, il prossimo 3 ottobre, lo vede imputato a Catania per sequestro di persona per i migranti trattenuti a bordo della nave militare Gregoretti.



"Andrò a testa alta in quel tribunale perché sono processato per aver difeso i confini, l'onore e la sicurezza del mio Paese", ha ribadito anche questo pomeriggio a margine di un comizio elettorale a Porto Recanati. "L'ho sempre ribadito: le scelte non le prendevo da solo, le prendevamo tutti insieme", ha detto ancora; "quindi sicuramente qualcuno mi farà compagnia". Salvini ha anche detto di gioire per "l'affetto degli italiani".