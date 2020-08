Scuola, il Pd: "Azzolina indifendibile"

''A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, siamo in pieno caos. Dai banchi, alle mascherine, alle aule nulla è chiaro e Azzolina che fa? Si mette ad attaccare i sindacati. Diciamolo apertamente: la ministra non è in grado di gestire la situazione, è indifendibile e mi auguro che abbia il coraggio di ammetterlo anche il M5s''. È quanto afferma Stefano Pedica della minoranza del Pd.''Lancio un appello al presidente Conte: prenda in mano la situazione. Non lasci passare altri giorni inutilmente. Sulla scuola il governo si gioca la faccia'', aggiunge.