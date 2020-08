Coltello in tasca, vendeva droga ai ragazzini. Arrestata "risorsa"

La Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un egiziano di 61 anni per spaccio e possesso di 130 grammi di eroina nell'area dello scalo di Porta Romana. I poliziotti, in abiti civili, hanno sorpreso l'uomo che vendeva la sostanza stupefacente a numerosi tossici. L'uomo è stato bloccato mentre cercava di disfarsi dell'involucro con dentro la sostanza stupefacente.



Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello e di circa 300 euro. Un ragazzo italiano, che aveva acquistato 2 grammi, è stato segnalato alla Prefettura. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.