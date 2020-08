Coronavirus, i contagi continuano a salire

Non si ferma il boom dei contagi per il covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. In calo i tamponi: 77mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri. Questi i dati del ministero della Salute. E intanto si apprende che oggi i contagi in Lombardia sono stati 158. Nessun morto. 103 fra guariti e dimessi e quasi 13mila tamponi. Il timore diffuso è ora in vista della riapertura delle scuole, quando per inciso i ragazzi, che si è scoperto non essere affatto immuni al virus, affolleranno anche i treni.