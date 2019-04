Ucraina, il comico Zelensky è presidente

Vladimir Zelensky è il nuovo presidente dell'Ucraina. Attore, sceneggiatore, regista, comico e politico, ha raccolto il 73% dei favori degli ucraini contro il 25% del presidente in carica Petro Poroshenko. Quest'ultimo, nell'ammettere la sconfitta nei confronti dello sfidante, ha detto: "Il mese prossimo lascerò la mia carica, questa è la scelta degli ucraini: accetto questa decisione ma voglio sottolineare che non abbandonerò la politica".





Zelensky lavora per lo studio cinematografico ucraino Kvartal 95. In passato interpretò il ruolo di presidente ucraino nella serie televisiva Sluha Narodu (letteralmente, Servitore del popolo) del 2015, in cui metteva in scena un capo di Stato onesto capace di superare in astuzia antagonisti e detrattori.





Sulla scia del successo di tale programma, nel marzo 2018 fu creato un partito politico omonimo da parte dello staff di Kvartal 95, produttrice della serie. A sei mesi dalle elezioni presidenziali del 2019 Zelenskyj annunciò la sua candidatura per tale partito, ricevendo i favori del pubblico in base ai sondaggi di gradimento. È stato accusato di essere legato a uno dei più potenti oligarchi ucraini, Ihor Kolomojskyj, indagato per corruzione e riciclaggio, che gli ha anche espresso pubblico sostegno.