La Chiesa dorme mentre l'Islam fondamentalista le ammazza i fedeli

Sì, certo, papa Bergoglio ha ricordato ieri, durante la messa, le vittime dei tre attentati a chiese cristiane nello Sri Lanka, ma come al solito non è riuscito a trattenersi dallo spendere parole pro immigrati, che in in larga parte sono musulmani. E che certo nulla hanno a che fare con il jihad, ma in mezzo ai quali, la Libia ce lo ha ripetuto sino alla nausea, si nascondono i fondamentalisti islamici travestiti da finti profughi: predicatori d'odio e cellule dormienti. E su questo il Vaticano dorme.



Certo, son passati i tempi dei papa guerrieri (Alessandro VI Borgia o Giulio II), per fortuna, ed un pontefice deve parlare di amore e non incitare all'odio o alle divisioni - come invece fanno certi imam - ma nemmeno sbracarsi troppo pro immigrazione, come fa qualche esponente religioso d'alto livello. Magari un giusto mezzo sarebbe auspicabile. Invece l'impressione che si ha è che la Chiesa moderna pensi un po' troppo all'immigrazione (il che le genera l'accusa di farlo per soldi) e un po' meno alle anime dei cristiani da guidare.



Cristiani che all'estero vengono regolarmente massacrati. Come è accaduto nello Sri Lanka, ove è salito ad almeno 290 morti e oltre 500 feriti il bilancio degli attentati esplosivi di ieri contro chiese e hotel in Sri Lanka. I fondamentalisti islamici non vengono accusati direttamente, ma è facile immaginare chi vi sia dietro gli attentati. Non se'è mai sentito di buddisti, ebrei o testimoni di Geova che andavano in giro a metter bombe.



"Non c'è posto per tale barbarie nella nostra regione. L'India è solidale con il popolo dello Sri Lanka", ha scritto su Twitter il primo ministro indiano Narendra Modi, dissolvendo il dubbio che dietro l'attacco vi fosse un'azione militare di New Delhi. E intanto, sono almeno 27 gli stranieri morti negli attentati. Gli Stati Uniti hanno detto che molti sono gli americani, ma non hanno dato una cifra.