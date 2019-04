Sri Lanka: i kamikaze erano otto

Le autorità dello Sri Lanka vuotano il sacco: gli attentatori alle tre chiese cristiane erano sette kamikaze. E ora non raccontateci la 'alla dei "depressi", dei "non integrati", dei "discriminati" o addirittura degli indipendentisti locali. I radical-chi internazionali tacciano e vadano a nascondersi. Perché stanno ammazzando i cristiani nel mondo, e lo stanno facendo di proposito durante le ricorrenze religiose, come già accaduto in Egitto quando furono colpite che chiese copte.



Nella mattanza sono morte almeno 290 persone e ne sono rimaste ferite circa 500, secondo l'ultimo bilancio. E si scopre che gli attentati non erano tre ma otto, "stati realizzati da una persona ciascuno, mentre in almeno un attacco - quello all'hotel Shangri-La di Colombo - gli attentatori erano due". Sono 24 al momento le persone sospette arrestate. Le autorità dello Sri Lanka hanno annunciato il coprifuoco.



News.lk, il sito ufficiale del Governo, parla esplicitamente di "attacchi suicidi" verso la chiesa di Sant'Antonio a Kotahena, la Katuwapitiya Church di Katana, la Zion Church di Batticaloa e contro gli alberghi Shangri-La, Cinnamon Grand e Kingsbury hotels di Colombo.