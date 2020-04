Lazzaretto Lombardia? S'incazza la Lega

"Che vergogna. Che miseria umana e politica. È veramente sconcertante che il senatore del Pd, Franco Mirabelli, milanese eletto in Lombardia, e il Pd di Milano strumentalizzino la tragedia del coronavirus e le vittime lombarde per gettare fango sulla Lombardia con un vergognoso post che specula sul numero delle vittime".



"È ancora più sconcertante vedere che altri illustri esponenti nazionali e lombardi del PD, come il senatore Bruno Astorre o il consigliere regionale lombardo Paola Bocci, lo abbiano condiviso con identici post. Un post vergognoso in cui si dipinge la nostra Regione come il lazzaretto d’Europa, speculando sui nostri morti. Prima il Pd sosteneva che “il virus non conosce confini”, ora speculano insistendo che “il virus conosce i confini della Lombardia”. Che vergogna, che infamia. Sono diffamatori della Lombardia!". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.