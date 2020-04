Reclusi in casa in forza di un atto che non è legge. E mai potrà diventarlo!

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la LEGGE stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. A leggere con attenzione l’articolo 16 della Costituzione della Repubblica Italiana viene più di qualche perplessità sulla legittimità degli atti adottati dal premier Conte in questi giorni di pandemia. Conte continua a tenere gli italiani chiusi in casa in virtù di atti che non solo LEGGE non sono, ossia non sono adottati dall’organo che in Italia, rappresentando il Popolo, esercita il potere legislativo, ma, peggio ancora, siamo di fronte ad atti che, per loro natura, LEGGE non potranno mai diventarlo. E’ giusto fare immediata chiarezza sul fatto che gli italiani non sono costretti in casa nemmeno per decreto legge, un provvedimento che l’ordinamento dello Stato italiano consente al governo di adottare d’urgenza nell’attesa di un successivo dibattito parlamentare e di una sua possibile conversione in LEGGE, pena la perdita di ogni efficacia.



I cittadini italiani da oltre un mese vivono una stato di reclusione imposto da un decreto del presidente del consiglio dei ministri. Un atto che dovrebbe essere subordinato alla costituzione italiana e alla legge, in forza del quale nei giorni scorsi qualcuno si è arrogato anche il diritto di sospendere delle messe in corso. Un decreto del premier, quindi, non solo si è sostituito alla via legislativa indicata dall’art. 16 della Carta Costituzionale, ma addirittura, con la stessa arroganza del suo autore, pretende di mettere a tacere e sovrastare la LEGGE vigente. Come nel caso delle funzioni religiose sospese durante la loro celebrazione, riti tutelati dalla stessa Costituzione e anche dall’art. 405 del Codice penale: “Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni”. Siamo davanti al caso del dpcm, una fonte normativa secondaria che di fatto sta superando quella primaria. Roba da far invidia al più ortodosso dei dittatori!



Eppure i padri costituenti sono stati molto chiari: la libertà di circolare e soggiornare può essere limitata dalla LEGGE. Hanno usato un termine tecnico ben preciso tra le fonti normative, ritenendo che libertà così importanti potessero essere limitate soltanto con un atto adottato a conclusione di un dibattito, di una deliberazione riservata a chi rappresenta, nel rispetto del principio democratico, il Popolo.