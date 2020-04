Fontana: "Difficoltà da violenza epidemia, non da limiti Sanità lombarda"

''Non sono stati i limiti della sanità lombarda o emiliana, ma semmai la violenza dell'epidemia a mettere in difficoltà certi territori e a risparmiarne altri''. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal Corriere della Sera sull'emergenza Coronavirus.



''Noi dobbiamo ricreare lo scenario di sicurezza sanitaria che è il presupposto fondamentale per consentire alla gente di muoversi e quindi di andare in alberghi e ristoranti. Questa è la precondizione del turismo'', ha detto ancora, parlando di come si può far ripartire l'economia della regione.



''Intanto", ha spiegato, "con un piano di investimenti da tre miliardi. Sono soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese, che potranno riprendere fiato. E al tempo stesso riprendiamo i lavori necessari per strade, scuole, territorio. Il piano straordinario di investimenti è previsto a debito, utilizzando obbligazioni a seconda del tasso che il mercato offrirà. E i Lombard bond saranno autorizzati in base alle necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia. Tra l'altro la Lombardia ha già usato questo strumento dopo la crisi dell'11 settembre 2001''.