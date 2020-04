Petrolio: Wti risale ma va sotto 12 dollari, Brent sotto i 17

Il petrolio rimbalza all'inizio delle contrattazioni in Asia, sulle prospettive di tagli alla produzione più profondi da parte dell'Opec a supporto del mercato. Sia l'Arabia Saudita sia la Russia hanno mostrato la volontà di adottare misure supplementari per stabilizzare i mercati petroliferi.



Il cartello e altri importanti Paesi produttori di petrolio hanno concordato un taglio record di 9,7 milioni di barili al giorno a maggio e giugno, ma la mossa non ha compensato il calo della domanda, conseguenza del blocco delle attività produttive nonché delle limitazioni degli spostamenti in buona parte del mondo a causa della pandemia di coronavirus. Il greggio Wti con scadenza a giugno prima guadagna il 13% a 11,3 dollari al barile, mentre il Brent perde il 16% a 16,8 dollari al barile.