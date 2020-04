Lombardia commissariata? Zingaretti bifronte; un po' sì un po' no

Fonti della Regione Lombardia hanno sottolineato che ieri sera, a DiMartedì, su La7, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio nonché segretario del Pd - partito che è al governo del Paese -, ha detto "non credo che la Regione Lombardia debba essere commissariata".



Da un leader e presidente di Regione, sottolineano le fonti, sarebbe stato lecito aspettarsi una risposta secca, un "No", perché non c'è motivo per chiedere il commissariamento della Lombardia se non quello della polemica politica. "Le parole di Zingaretti sono sorprendenti, soprattutto dopo gli appelli alla responsabilità pronunciati con la consueta saggezza dal presidente della Repubblica", proseguono le fonti.