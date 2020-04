Il Capitano: "Non basta cantare 'Bella Ciao' se poi ti escono i camorristi dal carcere!"

"Non basta cantare 'Bella Ciao' dal balcone se nel mentre ti escono i camorristi dal carcere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa dove è tornato a criticare la "circolare del ministero della Giustizia datata 21 marzo, per la quale i mafiosi con più di 70 anni, in regime di 41 bis, con qualche patologia sono liberi di uscire.



"Sono già a casa dei boss e rischiano di uscire di galera personcine per bene come Bagarella e Santapaola - ha aggiunto Matteo Salvini - per rispetto dei magistrati e dei giornalisti caduti per mano mafiosa, non ci interessa se è colpa di Bonafede: chiudete le porte del carcere per i mafiosi!". Matteo Salvini ha anche lanciato un appello per lasciare uscire da casa le persone affette da disabilità psichica e i malati di autismo.