Letta: "L'Ue pensi a sterilizzare l'aumento di debito per il Covid-19"

Il Covid-19 comporterà "l'aumento del debito di tutti i paesi Europei, tutti soffriremo, bisogna porsi, non domani, ma da venerdì in poi, l'obiettivo di ragionare su strumenti per sterilizzare non i debiti ma gli aumenti di debito generati dal coronavirus. E' il maggior obiettivo, non c'è uno strumento esistente, servirà fantasia". Lo ha detto mercoledì l'ex premier Enrico Letta, intervistato a SkyTg24.