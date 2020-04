Virus letale, 219 finanzieri contagiati in tutta Italia

E' forte, seppur in misura minore rispetto alle altre forze di polizia, l'incidenza del coronovaris sulla Guardia di Finanza. Ad oggi sono 219 i finanzieri contagiati in tutta Italia, meno della metà rispetto ai carabinieri e ai poliziotti, fermi rispettivamente a 481 e a 430 positivi, 137 i guariti e 3 i morti, uno in più però rispetto alla perdita della Polizia di Stato e 5 in meno rispetto all'Arma che sta pagando il prezzo più alto della pandemia.