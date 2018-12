Imam di Tolosa: incriminato per incitamento all'odio e alla violenza

L'imam della grande moschea di Tolosa, Mohamed Tatai, è stato incriminato per incitamento all'odio o alla violenza: lo ha deciso il procuratore del capoluogo del sud-ovest della Francia, Dominique Alzeari. A rivolgersi alla procura di Tolosa sei mesi fa era stato il prefetto della regione Haute-Garonne, dopo aver ascoltato una predica in arabo dell'imam registrata in un video, poi diffuso sulla rete, contenente parole che potrebbero costituire un delitto di incitamento all'odio.



In particolare, Mohamed Tatai è accusato di aver citato parole del profeta sull'uccisione di ebrei. L'indagine preliminare aperta lo scorso giugno ha consentito di analizzare contenuto e modalità della predica, tradotta da un traduttore giurato. Sulla base di quanto emerso dall'inchiesta svolta dalla polizia giudiziaria, la procura ha poi deciso di procedere. L'imam si è scusato, assicurando che le sue parole sono state estrapolate da un discorso molto articolato quindi interpretate fuori contesto.



Inaugurata lo scorso 23 giugno dopo 13 anni di lavori costati 5,5 milioni di euro, con una capienza di 3.000 fedeli la moschea di Tolosa è il più grande luogo di culto musulmano in città.