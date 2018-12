Indipendenza della Catalogna: arrestati tre manifestanti

I Mossos d'Esquadra hanno arrestato tre manifestanti per il loro presunto legame con i disordini avvenuti di fronte al cordone di polizia su Avenida Drassanes a Barcellona, dove oggi gruppi di uomini hanno lanciato pietre e altri oggetti agli agenti. Lo riferisce il dipartimento dell'Interno. I Mossos d'Esquadra si sono scontrati con gli indipendentisti, alcuni dei quali incappucciati, che lanciavano oggetti e innalzavano barricate nel centro di Barcellona.



Il cordone di polizia è schierato nei pressi dell'edificio dove oggi - anniversario delle elezioni catalane avvenute dopo il referendum dell'ottobre 2017 - si svolge l'incontro del Consiglio dei ministri, convocato proprio a Barcellona dal premier Pedro Sanchez; un gesto letto come una "provocazione" dagli indipendentisti proprio Per le 18.00 di oggi è attesa una grande manifestazione di diverse sigle separatiste, che mirano non solo a boicottare la riunione di Gabinetto, ma anche a ottenere la liberazione e assoluzione dei leader indipendentisti ancora in carcere.