USA: sterminò la famiglia, le fans gli inviano lettere d'amore in carcere

Da killer spietato a sex symbol. Chris Watts, 33 anni, protagonista di una delle storie di sangue più feroci dell'ultimo anno, è diventato una vera e propria celebrità con decine di donne innamorate che gli spediscono lettere d'amore. Watts, che ha ammazzato in Colorado la moglie Shanann, incinta, e le figliolette Bella di 4 anni e Celeste di 2, sta scontando l'ergastolo in un carcere del Wisconsin dopo aver confessato il delitto.



L'uomo aveva eliminato la sua famiglia per ricostruirsi una vita con l'amante a cui aveva raccontato di essere separato e in attesa di divorzio. "Se mi rispondessi, sarei la donna più felice al mondo" scrive Candace, l'ammiratrice che lancia anche l'hashtag #TeamChris. Tra le corteggiatrici c'è anche chi si spinge a spedire foto in bikini con messaggi struggenti come "Mi ritrovo spesso a pensarti tanto". E' Inside Edition a dare per primo la bizzarra notizia. Non è la prima volta che si verificano fenomeni sociali simili.



La psicologa Judy Ho spiega al sito che sono diversi i casi di serial killer o assassini che attirano le attenzioni di ammiratori e arrivano addirittura a ricevere proposte di matrimonio. E' il caso di Nikolas Cruz, l'autore del massacro della scuola di Parkland. Ma c'è anche Dzhokhar Tsarnaev, l'attentatore della maratona di Boston. Prima di loro aveva fatto scuola Charles Manson, uno dei criminali più noti della storia americana.