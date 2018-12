Manovra al rush finale, il Governo pone la fiducia al Senato sul maxiemendamento

Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, mentre le opposizioni protestano. Intanto il testo del maxiemendamento alla legge di bilancio è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato. E si allungano i tempi per il varo della manovra alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.



Arriva il saldo e stralcio delle cartelle tra 2000 e 2017 per chi è "difficoltà economica" con Isee entro 20 mila euro. Lo si legge nel maxiemendamento, che prevede l'estinzione dei debiti per omessi versamenti di tasse e contributi pagando il 16% con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee fino a 12.500 euro e 35% con Isee fino a 20mila euro.



Il debito può essere pagato senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del 2019 oppure in 5 rate con importi diversi rispetto alla prima versione.