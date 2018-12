Premio Histria Terra 2019 a Maximiliano Hernando Bruno

Ci sono voluti ben 75 anni per raccontare al cinema la storia di Norma Cossetto (1920-1943), giovane italiana, torturata, violentata e uccisa in Istria da partigiani comunisti titini il 5 ottobre del 1943. A tracciarne il ritratto è il film autoprodotto “Red Land - Rosso Istria”, opera prima da regista del giovane argentino Maximiliano Hernando Bruno, che ha alle spalle diverse buone prove da sceneggiatore cinematografico.





Il film, che ha come protagonista la bellissima Selene Gandini nei panni di Norma Cossetto e, fra gli altri, vede la partecipazione di attori molto noti come Franco Nero e la statunitense Geraldine Chaplin, è uscita per la Venicefilm Srl, una piccola ma meritoria società di produzione cinematografica e televisiva con sede a Padova.





Con l’approssimarsi del “Giorno del Ricordo” delle vittime delle foibe 2019, che si terrà come ogni anno a livello nazionale il 10 febbraio, mentre in diverse sale il film continua ad essere proiettato dopo quasi due mesi nonostante l’ostracismo iniziale, un’altra notizia ne sta a mostrare il successo e l’attenzione da parte dell’opinione pubblica italiana. Il Premio “Histria Terra” 2019, infatti, promosso dall'Unione degli istriani in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, sarà assegnato a Maximiliano Hernando Bruno, nel corso di una cerimonia che si terrà probabilmente a palazzo Tonello a Trieste nei giorni immediatamente successivi al “Giorno del Ricordo”.



Il Premio, che giunge nel 2019 alla sua dodicesima edizione (quest’anno è stato conferito alla poetessa e scrittrice Annamaria Muiesan Gaspari), è stato istituito per dare un riconoscimento tangibile alle personalità del mondo dell'arte, della cultura e dell'impegno cristiano che si sono distinte per le proprie opere a favore della diaspora istriana e per l'attività di divulgazione della memoria delle tragedie dell'esodo giuliano-dalmata e delle foibe. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito ufficiale dell’associazione promotrice www.unioneistriani.it, oppure scrivere una mail a: info@unioneistriani.it.