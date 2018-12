Open Arms cerca di rifilarci 200 clandestini. No di Salvini

La nave spagnola "Open Arms con più di 300 persone a bordo non ha un porto sbarco, e Malta nega l'approvvigionamento. E' un'emergenza di Natale". E' l'appello lanciato su Twitter dall'ong spagnola Proactiva che opera con la nave Open Arms. L'ong ha riferito di "aver salvato ieri 300 migranti a bordo di 3 barche in pericolo di naufragio". E siccome Malta non li vuole, indovinate a chi sta cercando di appiopparli?





"La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini .