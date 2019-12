3.854.747 cittadini croati alle urne e… attenti al presidente sovranista!

Sono aperti da questa mattina, dalle ore 7, i seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali in Croazia. Le urne chiuderanno alle 19 e, le varie testate nazionali, hanno annunciato i primi exit pool già per le 19:30.

La funzione più importante del Capo dello Stato nel Paese slavo (undici sono i candidati in lizza) è la compartecipazione alla politica estera e, all’inizio del 2020, la Croazia assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Anche per questo motivo, nella corsa a tre che si profila, va tenuto d’occhio il candidato-outsider Miroslav Škoro, 57 anni, cattolico, un passato da cantante popolare, difensore nei confronti dell'Ue dell'identità nazionale e della sovranità politica ed economica del suo Paese. Oltretutto Škoro è nemico del liberismo selvaggio (si è per esempio di recente espresso per la chiusura domenicale degli esercizi commerciali), e non a caso è stato subito messo nel mirino dai giornaloni asserviti ai Poteri forti (si veda uno dei soliti titoli di Repubblica appena sfornato nei suoi confronti: Elezioni Croazia, la sfida del cantante folk dell'ultradestra Miroslav Skoro). In quanto candidato indipendente dai partiti e popolarissimo cantante folk da decine di migliaia di dischi venduti nella sua patria, si Skoro costituisce una vera e propria mina vagante per questo primo turno delle elezioni presidenziali. Tra le canzoni più famose: “Ne dirajte mi ravnicu” (“Non toccare la mia terra”) e "Sude mi” (“Mi processano”) dedicata all’ex generale Ante Gotovina, prima condannato e poi assolto dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante l’Operazione Tempesta nelle guerre balcaniche degli anni ’90 per liberare la regione della Krajina dai serbi. Senza grandi mezzi e con tutto il mainstream a lui contrario, ha colpito il risultato imprevedibile raggiunto da Skoro nei sondaggi della vigilia: 20,7%!

Oltre alla compartecipazione per la formulazione della politica estera del Paese, al Presidente della Repubblica è riconosciuto il potere di nomina del capo del Governo, quello d’indizione di nuove elezioni e, infine, il diritto di convocare referendum previa controfirma del primo ministro.

L’altro candidato che ha le maggiori possibilità di strappare alla presidente Kolinda Grabar-Kitarović, eletta l’11 gennaio del 2015, la massima carica dello Stato, è Zoran Milanović, espresso dal Partito socialdemocratico ed ex premier. Se nessuno dei tre candidati più forti dovesse superare la soglia del 50% al primo turno, ci sarà un ballottaggio a due il prossimo 5 gennaio.

Al centro dello scontro elettorale tra i vari candidati ci sono state molte tematiche interne relative all’etica e all’economia nazionale, ma soprattutto si è parlato dei flussi migratori e del ruolo del Paese all’interno dell’Unione Europea. La posta in gioco sull’elezione del successore dell'attuale presidente Grabar-Kitarovic, quindi, è quindi non poco elevata...