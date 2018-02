Prostituzione: recuperati e tassati 150mila euro, a coppia di Caltanissetta

Da anni il candidato premier Matteo Salvini va ripetendo che in Italia è necessario regolamentare e tassare la prostituzione, deriso e insultato dalla sinistra che come al solito lo accusa di ogni nefandezza. Secondo il leader leghista, il superamento della legge Merlin e il riconoscimento come lavoro del mestiere più antico del mondo porterebbe molti soldi nelle casse dello Stato, che sarebbero utilizzabili per provvedimenti di equità sociale come ad esempio il garantire a tutte le famiglie asili nido gratuiti, come avviene il altri Paesi europei. La cronaca conferma che Salvini ha perfettamente ragione.



La Guardia di finanza di Caltanissetta ha infatti reso noto giovedì di aver recuperato le ricchezze accumulate illecitamente grazie allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, tassando i guadagni emersi dalle indagini che avevano portato lo scorso novembre all'arresto di un italiano e di una sudamericana. I proventi accumulati o dei quali i due soggetti hanno avuto la disponibilità ammontano a ben 150mila euro, comprendenti l'acquisto di un immobile nel centro storico di Caltanissetta. Ora il Fisco provvederà al recupero di quanto dovuto, operazione molto più semplice se quel guadagno fosse lecito.