Renzi si riprende gli 80 euro dati ai prof. Mondo della scuola in rivolta

"Con l'aumento contrattuale chi ha avuto gli 80 euro di bonus non li perderà, non è mai stato messo in dubbio". La promessa era firmata Marianna Madia e la rassicurazione, rilanciata anche dai sindacati, riguarda un problema tutt'altro che marginale. Il rischio che i benefici derivanti dal nuovo contratto si trasformino in un boomerang o in una polpetta avvelenata, andandosi a divorare il bonus degli 80 euro, generando un saldo negativo, ci sono tutti.





La fotografia di questo problema viene scattata dai professori che scrivono a Orizzontescuola.it. "Vedo l'impegno ripagato con uno stipendio di febbraio (e temo anche marzo, aprile, maggio e giugno) molto basso: iniziano a togliermi gli 80. In pratica, ho lavorato di più ma gratis. Oggi che è il mio compleanno e ho ricevuto questo bel regalo, ringrazio Renzi, il Pd e la Buona scuola o come la chiamammo a suo tempo, e nome mai fu più azzeccato, la #BonaSola".