Discriminano un ragazzo, la madre se la prende con Salvini

"Ammazza al negar". Qualcuno lo ha scritto sotto il muro di casa della famiglia Pozzi, a Melegnano, vicino Milano, perchè con loro vive Bakary Dandio, ventiduenne senegalese, adottato da Angela Bedoni e Paolo Pozzi. Ieri ci sono state polemiche per alcune dichiarazioni della madre del ragazzo.



A Circo Massimo, su Radio Capital, il padre di Bakary precisa: "Ci sono stati dei fraintendimenti: mia moglie non ha detto 'è colpa di Salvini', ma che quello che è successo è il riflesso di un clima di odio che anche le dichiarazioni e gli atti di questo governo contribuiscono a determinare". "Certe prese di posizione e certe decisioni della politica - dice Massimo Giannini da studio -, rischiano di diventare terreno fertile per questi episodi".