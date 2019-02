Reddito di cittadinanza, Salvini: "Paletti per i furbetti"

Commentando la misura bandiera dei Cinquestelle, il reddito di cittainanza, Salvini ha cosi commentato: "Abbiamo messo tutti i paletti possibili per evitare i furbetti e vedremo i fatti. Ma aiutare i 5 milioni di poveri e i 3 milioni di disoccupati è un atto di giustizia sociale. E' giusto pensare agli imprenditori - ha aggiunto - ma dobbiamo pensare anche a chi non ce la fa. Aiutare gli ultimi, i disoccupati, i dimenticati è un atto di giustizia di cui vado fiero". Salvini ha poi sostento che con la manovra gialloverde sono state messe a punto "contromisure sufficienti" per poter "ridurre gli effetti di una crisi che è a livello mondiale".





"C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei cittadini italiani". I risultati, ha concluso, "li vedremo nei prossimi mesi".