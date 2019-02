Venezia, apre la mostra Revelation

La mostra si intitola Revelation, organizzata da Federica Parlarin. L'inaugurazione è oggi ed i battenti saranno aperti sino al 5 marzo, a Venezia. "Le molteplici variazioni dell’ essere si manifestano attraverso lo sguardo e le azioni degli artisti, che come profeti rilevano e trasmutano in opere le decodificazioni rivelate da uno stato divino", spiega il critico Paola Fiorido.



"Trafitti e adoperati come strumenti per trasmettere le visioni ai profani, gli autori coinvolti sono a loro volta delle Rivelazioni del panorama artistico. Tematiche e ispirazioni trasversali in una collettiva generata dall'assurdo, spiazzante, accattivante,violenta, spregiudicata e ironica come le rivelazioni shock di un tabloid inglese. Segreti già noti prendono sfogo come nei giochi del carnevale. Attendiamo i prossimi cenni dal cielo sicuri che chi riceverà il segnale non ci deluderà mai".



"Venice Faktory è una realtà creativa già presente da anni sul territorio veneziano e internazionale e che ha al suo attivo svariate mostre e produzioni cinematografiche, sempre vigile al mutamento e alla sperimentazione", conclude Fiorido.

Gli artisti presenti: Xante Battaglia, Massimo Giacon, Elena Terrin, Sebastiano Pavia, Mariolina Rapisarda, Emanuele Colombo, Phagus, Masahiro Fukuiama, Erik Ravelo, Federica Palmarin, Nienke Klunder, Pier Fichefeux, Gints Apsit, Fabio Pozzati, Stewe Lawler, Andrea Tagliapietra, Alvise Guadagnino, Patty Roxy Party.