Lombardia, coprifuoco Ora X: primo morto italiano

Comuni in isolamento forzato, scuole chiuse a Cremona, un primo morto italiano. Bloccato il treno Roma-Lecce, coi passeggeri trattenuti a bordo, per un viaggiatore tornato dalla Cina. Militari a cordone sanitario fuori dai comuni a rischio del lodigiano. E' bollettino di guerra per il coronavirus, l'Ora X, quella del contagio di massa è scattata. Sono già quindici gli infettati. Dando seguito all'ordinanza di Regione Lombardia che indica la "interdizione dei mezzi pubblici" i treni non effettueranno fermata nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. Lo fa sapere Trenord. In particolare i treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo; i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno. Sospesa l'attività di biglietteria presso le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo.

E c'è un primo decesso. Adriano Trevisan, di 78 anni, è deceduto all'ospedale di Padova, dove era ricoverato insieme con un'altra persona positiva al virus. Ex titolare di una piccola impresa edile. Gli italiani al momento positivi al virus sono 16 in Lombardia e uno in Veneto. E sono centinaia le persone che hanno avuto contatti diretti con loro e sono in attesa di conoscere i risultati dei test e più di 50mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena a casa loro.



"In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse": lo ha annunciato il Comune di Cremona su Facebook. "Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini", prosegue il comunicato.



E mentre è atterrato a Pratica di Mare l'aereo con i rimpatriati della Diamond Princess, su Twitter Matteo Salvini scrive: "Una preghiera per la prima vittima italiana del coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?".