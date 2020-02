Coronavirus, un altro contagiato in Veneto

Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto; si tratta di un uomo di 67 anni di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Il paziente è transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova.