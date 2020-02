Coronavirus, in Toscana 400 bambini in isolamento volontario

Sono circa 400 i bambini in isolamento domiciliare e controllati quotidianamente nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. È quanto viene riferito da una nota della Regione Toscana che dà conto della riunione di oggi della task force. La settimana scorsa e' stata applicata la circolare ministeriale che prescrive ai dirigenti scolastici di segnalare alle aziende sanitarie, territorialmente competenti, quanti studenti sono rientrati o stanno per rientrare dalle zone a rischio. Nel dettaglio si tratta di 370 studenti nell'area dell'Asl Centro, 9 della Sud Est e altri 9 della Nord Ovest.



Il laboratorio di virologia dell'azienda ospedaliero universitaria senese, informa ancora la Regione ha eseguito fino a questo momento 17 test, risultati tutti negativi. Gli altri due laboratori, Careggi e Pisa, non hanno ancora eseguito nessun test. Il tampone, precisano tra l'altro gli esperti della task force, va fatto solo in presenza di sintomi come febbre, tosse, problemi respiratori.