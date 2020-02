Coronavirus, un infettato nel Cremonese

E adesso anche Cremona ha il suo primo caso di infettato da coronavirus. Si tratta di un uomo della cittadina di di Sesto ed Uniti, 3mila abitanti in provincia di Cremona. L'uomo è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato all'ospedale Maggiore della città lombarda. Nella notte il sindaco, Carlo Angelo Vezzini, ha diramato un'ordinanza che, "in attesa di ulteriori provvedimenti della Regione, invita in via precauzionale e provvisoria la cittadinanza intera a limitarsi di intrattenersi in luoghi di ritrovo e assembramento pubblico".