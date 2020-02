Virus letale, Grimoldi: "Governo inadempiente"

"Quattro settimane fa avevamo chiesto come Lega di attuare importanti misure preventive per chi rientrava dalla Cina, avevamo chiesto delle quarantene che erano semplici misure di normale buon senso. Il premier Conte e i suoi ministri ci hanno risposto no accusandoci di speculare, di strumentalizzare, di fomentare paure. Adesso la Regione Lombardia è costretta ad adottare le misure che il Governo per ha messo in campo per non deludere i loro amici di Pechino cui Conte e Di Maio sono zerbinati. Di quanto sta accadendo in Lombardia la responsabilità è di Conte e dei suoi ministri". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce.