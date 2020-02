Virus letale, Grimoldi: "Complimenti a Regione Lombardia che si è attivata subito"

"Rivolgo i miei complimenti alla Regione Lombardia, alla sua giunta guidata dal governatore Attilio Fontana, ai suoi assessori e alla sua struttura organizzativa per come stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria in corso. E altrettanti complimenti rivolgo ai sindaci dei Comuni del basso lodigiano.

Abbiamo messo in campo protocolli efficaci in pochissime ore, abbiamo una struttura di eccellenza come l’ospedale Sacco di Milano, stiamo facendo tutto quello che un Governo di incapaci non ha fatto nelle scorse settimane.

Nel momento dell’emergenza e della difficoltà la Lombardia dimostra tutta la sua efficienza nell’affrontare i problemi sottovalutati da altri". Così su Facebook il parlamentare leghista Paolo Grimoldi.