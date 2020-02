Virus letale, in Lombardia i contagiati salgono a 39

Sono già 39 i contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono "tutti verificati" nella stessa area a sud di Lodi. Per inciso, la donna, pensionata ultrasettantenne deceduta per il virus, era passata dal Pronto Soccorso di Codogno il giorno stesso in cui erta in sala d'attesa il 38enne lodigiano.



E si allarga al Pavese l'epidemia di coronavirus. Marito e moglie di Pieve Porto Morone sono risultati positivi ai test. I due si aggiungono agli altri due nuovi casi registrati nelle ultime ore a Cremona.