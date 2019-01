Salvini: "La Francia sottrae ricchezze ai Paesi africani"

Gli immigrati "si salvano, come ha fatto la guardia costiera libica, e si riportano indietro così la gente smetterà di pagare gli scafisti per un viaggio che non ha futuro, perché finisce o con la morte o con un'esistenza per le strade italiane". Lo ha detto Matteo Salvini a 'Mattino 5' ribadendo che non consentirà ai barconi con i migranti e alle Ong di accedere ai porti italiani. "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano".



Salvini è poi tornato sulla polemica con la Francia aperta dalle parole di Di Maio. "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi". Francia che ha "interessi opposti a quelli italiani" e "non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione" in Libia. Dunque, conclude il ministro, "ha poco da arrabbiarsi perché ha respinto migliaia di migranti, comprese donne e bambini, alla frontiera. Lezioni di umanità e generosità da Macron non ne prendo".