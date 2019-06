Usa-Cina: Washington crea una lista nera e punta ai supercomputer

Il governo americano ha vietato alle aziende del Paese di vendere tecnologia a quattro società e a un centro di ricerca con sede in Cina, citando ragioni di sicurezza nazionale, esattamente come aveva fatto per Huawei a metà maggio. Nel mirino, scrive il Wall Street Journal, ci sono cinque sviluppatori cinesi di supercomputer (computer ad altissime prestazioni) inseriti nell'elenco delle entità "che agiscono in modo contrario alla sicurezza nazionale o agli interessi in politica estera degli Stati Uniti".



Nella lista sono state aggiunte Sugon, il principale produttore cinese di supercomputer e tre delle sue consociate che si dedicano alla produzione di chip: Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit e Chengdu Haiguang Microelectronics Technology. E' stato anche messo 'nella lista nera' l'Istituto di tecnologia Computazionale Wuxi Jiangnan. Come nel caso di Huawei, queste entità perderanno l'accesso alla tecnologia statunitense.