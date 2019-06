Diritti umani: ora Maduro ce l'ha meno duro

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro finalmente abbassa la cresta e dopo le pressioni internazionali sul rispetto dei diritti umani assicura all'Alto Commissario dell'Onu per i Diritti umani Michelle Bachelet un impegno a "prendere con la massima serietà i suoi suggerimenti, raccomandazioni e proposte" in tema di diritti umani.



Al termine di "un colloquio di quasi due ore", è stato chiesto che "prevalga un sistema di tutela dei diritti umani sempre più profondo nel Paese". Un sistema, chiede l'Onu, che permetta di "processare chi violi i diritti umani, in qualunque livello si trovi e chiunque esso sia".