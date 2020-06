Fase 3, Berlusconi: "Stupito per assenza ondate scioperi"

Le proteste di piazza? "Sono stupito del fatto che non sia ancora avvenuto nulla di tutto questo, nonostante l'inerzia del governo". Lo ha detto il presidente di Fi Silvio Berlusconi al Tg5 dove ha aggiunto: " L'Italia non può permetterei manifestazioni di piazza" e il fatto che non siano avvenute "è una prova di grande senso di maturità e di equilibrio degli italiani". Non sarà invece che essendoci al Governo i giallorossi i sindacati evitino di creare imbarazzo all'Esecutivo portando la gente in piazza? O è tutto merito del distanziamento da coronavirus?