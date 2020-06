Bernini: "Conte, basta indugi. I soldi del Mes ci servono"

''Il Governo ha il dovere di dire con chiarezza come vorrà utilizzare il Mes e di risolvere velocemente questo nodo perché l'Italia ha bisogno di liquidità subito e non le si può dire che sarà invitata a tavola tra sei mesi''. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso di 'Agenda' su Skytg 24.



''L'atteggiamento dei cosiddetti Paesi frugali, che tutti insieme non fanno la metà della popolazione dell'Italia, e che ormai non hanno più una posizione ideologica, ma consortile, è incomprensibile. Ma questo deve spingere a fare di più e meglio: dobbiamo spiegare a tutta l'Europa - ha aggiunto Bernini - come spenderemo i soldi del Mes, per cosa e in quanto tempo. Dobbiamo essere più convincenti''.



''Dobbiamo approfittare del fatto che l'Europa ha deciso di mutualizzare il debito e su questo noi di Forza Italia abbiamo una posizione nettissima. Ci auguriamo che tutti, alla luce della gravità della situazione, stiano con noi perché non ci possiamo permettere ulteriori attese'', ha concluso Bernini.