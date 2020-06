Alieni in Italia, obiettivo non identificato

Un nuovo libro dello scrittore ed ufologo pordenonese Antonio Chiumiento, da oltre mezzo secolo impegnato sul fronte della ricerca di visite extraterrestri sul nostro pianeta, investigatore sul campo ed autore di migliaia di report ufologici. Si intitola Obiettivo non identificato ed è edito da Segno. Il volume raccoglie 85 episodi inediti legati al fenomeno UFO, partendo in chiave cronologica da un evento verificatosi nella seconda metà degli anni Cinquanta in New Jersey, per terminare con un X-file di casa nostra, in provincia di Avellino, 2018. Come sempre con le opere di Chiumiento, il volume è importantissimo per gli appassionati del fenomeno, per la ricchezza del materiale documentale presentato. 325 pagine, 27 euro.