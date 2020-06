Emiliano: "Vado avanti. Puglia ha governo più a sinistra d'Italia"

"La Puglia non può tornare indietro. Non può accadere perché troppe cose sono accadute: quando io e Nichi Vendola vincemmo al comune di Bari e alla Regione, io ero procuratore antimafia e lui in commissione parlamentare. Questa era una terra infelice, con governanti afoni davanti ai fenomeni criminali. Io e Vendola non abbiamo avuto paura di pronunciare quelle parole. Abbiamo mandato via la criminalità dalla pubblica amministrazione, spiegato e dimostrato coma la cultura, intesa come promozione del territorio, sia sinonimo di progresso, sviluppo e libertà. Davvero vogliamo abbandonare questa strada?". Lo spiega il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un'intervista al "Corriere della Sera".



"Abbiamo sbloccato le assunzioni della sanità che, 15 anni fa, Fitto aveva bloccato. Il sistema sanitario pugliese era il penultimo in Italia per i Livelli essenziali di assistenza. Ora siamo decimi. E la risposta che i nostri ospedali pubblici, i nostri medici, hanno saputo dare nell'emergenza Covid è stata fantastica -aggiunge Emiliano -. Abbiamo anticipato il Governo sul reddito di cittadinanza,introducendo il reddito di dignità. Prima del Covid l'economia pugliese è costantemente cresciuta.Abbiamo approvato una legge sulle lobby. Sanità pubblica, legalità, trasparenza. Il mio è il Governo più di sinistra d'Italia".



Secondo Emiliano "Gori è una persona per bene e un grande sindaco. Ma sbaglia: Zingaretti è il miglior segretario possibile, ha tranquillizzato una comunità, fermato la caduta e dato nuova linfa al partito. Non bisogna confondere chi esercita una leadership collettiva, che ascolta e non impone, come Nicola, con chi non ha leadership. Il nostro compito è governare bene. Non essere animali da talk show".