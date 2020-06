Stati Generali, stavolta Boccia non boccia. Beato lui

"Sono state giornate intense e costruttive agli Stati generali di Villa Pamphilj: ci siamo confrontati, ci siamo ascoltati, abbiamo approfondito e dato voce a tutte le categorie produttive e sociali del nostro Paese che hanno una grande voglia di costruire un'Italia ancora piu' bella, unita, solidale e forte. Ascoltarsi e confrontarsi non e' perdita di tempo come dicono quelli che hanno sempre una soluzione in tasca e la critica sempre pronta; si chiama concertazione e per noi è un valore imprescindibile per chi rappresenta le istituzioni. Al termine di questa settimana, si puo' dire che la concertazione, come sempre, prevale sul disfattismo e sul populismo imperante. Da domani si apre una nuova pagina, per dare una forma concreta alle idee di tutti attraverso il Piano per il rilancio: uno 'Stato veloce', la digitalizzazione del Paese, una transizione energetica come punto fermo di ogni politica, attenzione massima ai territori, scuola, universita', ambiente, salute e lavoro punti cardinali di una societa' giusta, equa e moderna. Tutto in una cornice sempre piu' solida e sicura: l'Europa". Cosi' il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia al termine degli Stati generali che si sono tenuti a Villa Pamphilj.